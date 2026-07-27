惩教署更生足球队助学员重塑正向人生 透过训练与社工跟进 培养团队精神情绪管理

为协助更生年轻人重投社会，惩教署与中国香港足球总会及香港游乐场协会合作，去年底成立「更生足球队」，透过长达半年的足球训练与社工跟进，培养学员的团队精神与情绪管理，同时帮助他们积极扩展正向社交圈子，重塑健康人生。上月底，学员迎来了展示蜕变成果的机会，在惩教署主办的「更生同行回归杯室内足球邀请赛」中倾尽全力比拼，为重投社会的「人生下半场」迈出重要一步。

「更生足球队」透过运动协助更生年轻人重投社会，学员获安排在院所内和离开院所后接受法定监管期间进行系统性足球训练，借由运动带来的成就感与归属感，重塑其自我身份认同，并扩展正向社交网络，远离犯罪。

汲取去年长跑经验 今年将计划扩展至足球

惩教署高级监督（更生事务）吴基恒表示，署方去年在沙咀惩教所成立更生长跑队，以强项为本，透过运动培养更生年轻人的健康生活模式及帮助他们建立自信，成效显著。其后署方将计划扩展至更讲求团体合作的足球运动，借此让他们学习如何与人合作、听从教练指示等纪律和队友之间互相扶持等。吴基恒说：「足球作为一项团队运动，需要学员懂得与他人沟通、合作。正如他们重投社会时，沟通技巧及合作精神同样重要。学员愿意主动表达想法、积极与队友交流、合作，相信对他们的更生及日后发展很有帮助。」

惩教署高级监督（更生事务）吴基恒表示，署方去年底成立「更生足球队」，希望更生年轻人透过这项运动，培养团队精神及学会好好管理情绪。

惩教署高级惩教主任马俊健补充，「更生足球队」将更生工作从院所内延伸至院所外，更凝聚多方志同道合的持份者，携手引导及帮助更生年轻人重投社会。整个培训过程除了有社工及教练全程辅助学员外，计划亦邀请到足球先生叶鸿辉及职业足球员梁冠聪协助指导。马俊健说：「他们的亲身参与，能够成为学员的榜样，更让他们感受到来自社会的支持。」

学员阿明（化名）在院所加入了「更生足球队」，半年的训练令他重拾运动习惯，生活亦更有规律。他坦言，以前经常以自我为中心，参与训练后不但提升自身球技，更改变了价值观。阿明说：「足球这项团队运动令我不再只专注于自己，学会了以同理心看待身边人。」

上月惩教署主办「更生同行回归杯室内足球邀请赛」，旨在透过这场足球比赛传递「更生同行」的信息，而「更生足球队」亦有参与。阿明与队友历经半年刻苦训练，当日在足球场上与多支青少年制服团队比拼，众人在比赛中拼尽全力，虽然以些微差距无缘晋级决赛，但表现已相当亮眼。

虽然惜败，但对于自己及队友全程投入、倾尽全力比拼的过程，阿明感到无憾。回顾半年来的经历，他说感激惩教人员、家人和热心人士的陪伴与扶持，并感谢署方透过「更生足球队」帮助他重新找到人生方向。阿明说：「我们虽然犯过错，在人生的上半场落败，但下半场仍未结束，只要比赛仍没完结，我们会继续努力。」

「更生足球队」学员阿明（化名）感激惩教人员、社工、教练和家人，在他接受足球训练期间对他的支持与鼓励。

社工赞学员意志坚决心求变

香港游乐场协会注册社工练礼阳指出，这群更生年轻人意志十分坚定，且充满改变的决心，而「更生足球队」为他们带来纪律、团队精神、付出与身份转变四大元素。他留意到学员从过往懒散、缺乏目标，变成懂得为未来规划，更于训练过程中学习情绪管理，由最初因失球而气馁、生气，逐步蜕变成懂得接纳失败、控制冲动，期望学员重投社会后，能将足球场上的领悟汲收，并谨记「正确选择」和「拥抱失败」，特别是在面对逆境时，不再因一时冲动而重蹈覆辙。

记者 麦键泷