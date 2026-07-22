泰国经内地寄港茶叶 被揭藏540万大麻花 两男被捕

香港海关昨日（21日）侦破一宗毒品案件，共检获约28.6公斤怀疑大麻花、约1克怀疑霹雳可卡因及约3克怀疑冰毒，估计市值约540万元，并拘捕2名怀疑涉案人士。

香港海关与内地禁毒及缉私部门进行情报交流，于7月20日截查一件由泰国经内地寄到香港，报称为茶的货物。经X光检查检查后发现影像有可疑，打开茶叶罐后发现内藏约28.6公斤怀疑大麻花，市值约540万元。

跟进调查后，海关人员采取监控递送行动，于昨日在上水拘捕两名分别32岁及37岁的收货男子，并在其中一人的私家车内检获约1克怀疑霹雳可卡因及约3克怀疑冰毒。

两名被捕男子报称为厨师同埋无业，已共同被控一项贩运危险药物罪，其中一人被加控一项管有危险药物罪，案件将于明日（23日）在粉岭裁判法院提堂。

据了解，该批货物由泰国经深圳湾口岸寄来香港，其中报称为厨师的被捕男子是第一名收取货物的人，他将货物转移到第二个位置后，一名报称无业的男子便与他一起处理该批货物。