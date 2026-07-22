水警联海关龙鼓滩西贡反走私 检逾2000万元私烟

警方怀疑近日有人在龙鼓滩及西贡水域一带进行走私活动，经过深入调查及情报分析后，水警总区特遣队、港外警区特遣队、水警西分区、水警东分区，联同海关海域行动课人员今日（22日）凌晨在有关海域进行反走私行动，并侦破两宗走私案件。



行动中，人员分别在龙鼓滩及西贡南围附近岸边分别发现共3艘没有亮起航行灯的快艇，并有数名男子将货物从快艇搬到岸上的货车上。人员随即采取行动，涉案男子立即登上快艇逃走，人员展开追截，惟3艘涉案快艇最终逃离香港西面及东面水域，往内地方向逃去。



人员在行动中共检获约450万支怀疑私烟，估计总市值约2030万元，应课税值约1490万元，同时亦扣查两辆怀疑涉案货车。

行动中，人员共检获约450万支怀疑私烟。警方提供

行动中，人员共检获约450万支怀疑私烟。警方提供