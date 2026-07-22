荃湾「子弹仔」街童｜被捕4男童仅12至14岁 疑因公园单车径使用态度嘈交袭4人

荃湾有多名男童踩「子弹仔」单车在荃湾西一带海旁将物品随机掷向途人，警方经调查后拘捕4名男童，年龄介乎12至14岁，涉嫌普通袭击。警方指事件中有4名受害人，与被捕男童互不认识，相信双方因使用单车径及公园设施的行为态度而引起口角，继而导致今次事件发生。

警方昨日留意到网上社交平台流传多段短片以及收到市民报案，指一群童党在荃湾区内踩单车，其间故意向受害人投掷已湿水的纸巾球及泼水，遂主动介入调查，成功联络片中的受害人，之后亦有看到报道主动报案。

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警方荃湾警区刑事总督察梁惠仪表示，案件中有3男1女受害人，年龄介乎45至71岁，他们没有受伤，毋须到医院接受治理。警方翻查附近的闭路电视作深入调查，迅速锁定疑犯身份，并于今日（22日）早上分别在荃湾区及葵青区以涉嫌「普通袭击」拘捕4名本地男童。

被捕男童年龄介乎12至14岁，分别就读于荃湾及葵青区的中学一、二年级，与受害人并不认识，警方相信他们的犯案时间为7月18日至20日，其犯案动机是因使用单车径及公园里设施的行为态度引起口角。行动中，警方检获涉案单车、被捕男童犯案时所穿的衣物及电话，不排除有更多人被捕，正检视他们是否有涉及区内其他案件。

据了解，男童一度展示单车煞车部件「马蹄铁」，但警方相信他们未有用硬物施袭。

警方重申，年青或未成年绝不是犯法的借口，任何人在公众地方挑衅或袭击他人，警方必定严正执法。同时警方亦密切关注与青少年相关的严重暴力事件，呼吁家长在暑假期间应多留意子女生活，并多加留意子女行为及社交圈子，如发现有异常行为或偏差迹象，应即时予以指引及介入。

警方呼吁市民如目击案发经过或是案中受害人，应致电36612395与荃湾反三合会行动组联络。