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海关放蛇打击全港私烟零售点  检59万元货拘11人 包括报档士多等东主

突发
更新时间：17:53 2026-07-22 HKT
发布时间：17:53 2026-07-22 HKT

香港海关自7月12日起在全港多个地区采取针对香烟零售点的执法行动，成功检获共约13万支怀疑未完税香烟，估计市值共约59万元，应课税值约43万元，并拘捕11人。

行动期间，海关人员乔装顾客在不同香烟零售点，包括报档、士多、杂货店及流动小贩档进行试购，并在11个分别位于西湾河、油麻地、葵涌及沙头角的香烟零售点发现有香烟以低于法定税款的价格出售。海关人员随即采取执法行动拘捕有关东主及店员共11人，包括5男6女，年龄介乎31至75岁。

其中一个涉案香烟零售点。政府新闻处图片
其中一个涉案香烟零售点。政府新闻处图片
其中一个涉案香烟零售点。政府新闻处图片
其中一个涉案香烟零售点。政府新闻处图片

行动仍然继续进行，海关呼吁香烟零售商切勿售卖来历不明的香烟及对来货价低于法定税款的香烟提高警觉。根据《应课税品条例》（第109章），如有任何香烟予以要约出售或要约供应，而该项要约的代价，价值低于对该支香烟所征收税款的税率，则该支香烟即为应课税品。此外，任何人若处理、管有、售卖或购买未完税香烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。

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