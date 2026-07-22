慈云山中心超市火警酿两伤 六旬男厨师烧伤手 街坊掩鼻逃生
更新时间：18:46 2026-07-22 HKT
发布时间：17:20 2026-07-22 HKT
发布时间：17:20 2026-07-22 HKT
慈云山发生火警。今日（22日）下午4时许，警方接获报案，指毓华街23慈云山中心2楼一间售卖新鲜食材及熟食的超级市场突然起火，冒出大量浓烟。据了解，超市洒水系统将火救熄，消防赶抵后动用一条喉及一队烟帽队处理，约35分钟后停止动员。
事件中，大约30人需要疏散，一名63岁姓黎男厨师手部烧伤，由救护车送往伊利沙伯医院治理，另外一名31岁姓陈女职员则吸入浓烟不适，拒绝送院。人员初步调查，相信有人于超市加热部煮食期间，疑炉头过热抢火肇祸，现阶段并无证据显示案件涉及刑事成分。
根据网上图片所见，商场在火警期间一度被灰蒙蒙的浓烟笼罩，多名街坊都掩鼻逃生。
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