Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

慈云山中心超市火警酿两伤 六旬男厨师烧伤手 街坊掩鼻逃生

突发
更新时间：18:46 2026-07-22 HKT
发布时间：17:20 2026-07-22 HKT

慈云山发生火警。今日（22日）下午4时许，警方接获报案，指毓华街23慈云山中心2楼一间售卖新鲜食材及熟食的超级市场突然起火，冒出大量浓烟。据了解，超市洒水系统将火救熄，消防赶抵后动用一条喉及一队烟帽队处理，约35分钟后停止动员。

事件中，大约30人需要疏散，一名63岁姓黎男厨师手部烧伤，由救护车送往伊利沙伯医院治理，另外一名31岁姓陈女职员则吸入浓烟不适，拒绝送院。人员初步调查，相信有人于超市加热部煮食期间，疑炉头过热抢火肇祸，现阶段并无证据显示案件涉及刑事成分。

根据网上图片所见，商场在火警期间一度被灰蒙蒙的浓烟笼罩，多名街坊都掩鼻逃生。

最Hit
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
00:51
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
6小时前
打风︱「红霞」风暴形成中 天文台最新一报：周六周日广东沿岸风势颇大 AI料闯港400公里机会高？
01:12
打风︱「红霞」风暴形成中 天文台最新一报：周六周日广东沿岸风势颇大 AI料闯港400公里机会高？
社会
7小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一品牌同步离场
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一中菜同步离场
饮食
7小时前
谢贤离世｜Coco换黑头像低调悼念 谱过「爷孙恋」曾雪卵想当妈 四哥深情拒结婚绑死女方
谢贤离世｜Coco换黑头像低调悼念 谱过「爷孙恋」曾雪卵想当妈 四哥深情拒结婚绑死女方
影视圈
6小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
3小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
荃湾「子弹仔」街童｜大闹公园湿纸巾掷途人 警拘4男童涉普通袭击
01:02
荃湾「子弹仔」街童｜大闹公园湿纸巾掷途人 警拘4男童涉普通袭击
突发
3小时前
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长开大口叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：嫁女定卖女呀
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：人口贩卖嚟
生活百科
2026-07-21 17:04 HKT