洪水桥七旬翁疑切割石油气罐 突爆炸烧伤胸口 邻居：啲皮烧㶶咗

洪水桥天地人路丹桂村305号一间石屋旁的空地，今（22日）下午2时17分，一名76岁姓莫男子疑在处理石油气罐期间，发生爆炸冒火，他脸、胸、手及脚烧伤，幸仍然清醒，邻居发现报警求助，救护员接报到场将事主送往屯门医院治理。

经初步调查，人员相信莫翁使用工具切割怀疑石油气罐时，意外抢火烧伤，警方将案件列有人意外受伤。

现场所见，空地遗下数个切割过的石油气罐。据姓莫事主的邻居刘先生表示，当时听到有人大嗌，他即走出门外查看。「见到佢（伤者）冇著衫，坐喺地下，胸口啲皮烧到㶶咗，手脚损晒，喺度嗌痛，仲话唔使去医院，好小事，我话唔得，烧得咁犀利。」于是刘报警求助，莫伯最后由妻子陪同送院。

刘先生说，莫伯夫妇已退休，子女亦全搬出，平日莫伯喜执烂铜烂铁，切割好叠成一车攞去回收场出售，赚到茶钱花费。「佢平日都系咁运作，但今次终于出事。」