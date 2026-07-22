车Cam直击｜屯门的士男乘客突跳车倒地 网民吓亲：唔使揾命搏

网上流传两段惊险车Cam片段，片中见到一辆新界的士沿新界环回公路行驶，其间坐在后座的男乘客竟突然推开车门，跌出车外，非常牙烟，幸后方驶至的车辆及时收油，未有撞上男子，否则后果堪虞。

社交平台facebook「屯门公路塞车关注组」流传两段车cam片段，影片的左下角显示事发时间为今日（22日）下午2时54分，当时有多辆车在新界环回公路往荃湾方向行驶，熙来攘往，其间一辆新界的士沿慢线行驶，至屯门井财街社区会堂附近时，后座一名戴太阳眼镜的男子突然打开左车门，之后跳车。

当时男子曾望向后方的车，幸的士司机见状立即收慢速度及停车，尾随的车辆亦及时收掣及闪避。男子倒地后在地上打跟斗，数秒后他爬起身，并坐在公路旁边。片段就此结束，未知男子最后情况及其伤势。

片段引起网民热议，不少网民觉得行为惊险，有网民更指片主及尾随的小巴司机反应迅速，否则便会酿成严重车祸，「唔想俾钱落车都唔使揾命搏」、「冇$俾的士钱！唯有中途跳车」、「师兄反应快」、「小巴司机都好技术，够集中」、「搞咩呀条友，睇得戏多」。