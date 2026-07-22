海关消防联合执法 捣大埔非法流动加油站 拘两男扣查两车

海关联同消防处于昨日（21日） 下午在大埔一带进行反非法燃油行动，并捣破一个流动非法电油加油站，共检获约730公升未完税汽油，市值约23,000元，应课税值约4,400元。行动中，拘捕两名男子，并检获两辆涉案车辆。

行动期间，海关人员于大埔工业区内的偏僻街道发现两辆私家车平排停泊，其中一辆怀疑改装的七人车装载汽油塑料储存缸及入油工具，一名男子正在为另一辆私家车进行非法转注汽油。海关人员展开拘捕行动，拘捕该名52岁非法加油站内地男操作员及另一名32岁入油私家车本地男司机。该名内地男子于拘捕时企图逃离现场，随即被海关人员迅速制服。涉案车辆、涉案物品及油具均被检取作进一步调查，不排除会有更多人被捕。

海关发现不法份子为了逃避公众发现及增加执法难度，多利用人迹罕至的偏僻街道进行非法汽油转注活动。海关定必与消防处保持紧密合作，针对性巡逻全港非法燃油活动黑点，全力打击非法燃油活动。

非法加油站欠缺合规的防火设备及装置，存在重大安全隐患。海关呼吁市民切勿光顾非法加油站，根据《应课税品条例》，任何人若处理、售卖或购买未完税燃油即属违法，一经定罪，最高可被判罚款100万元及监禁两年，涉案车辆亦可能被充公。

根据《消防（消除火警危险）规例》，任何人为业务目的而管有或控制受管制物质，以转注入汽车油缸，即属犯罪。《危险品条例》亦规定，除非领有牌照或获豁免，否则任何人制造、贮存、运送或使用危险品，即属犯罪。一经定罪，首次定罪最高可被判罚款十万元及监禁六个月，其后每次定罪，最高可被判罚款二十万元及监禁一年。

海关及消防处表示，会继续采取执法行动，打击非法燃油活动。市民可致电海关24小时热线182 8080，或消防处24小时举报热线5577 9666，举报怀疑非法燃油活动。市民亦可透过消防处「火警危险电子投诉平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油击』举报眼」作出举报。