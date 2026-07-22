海关月内破5宗内河船走私案 检未获进出口许可证美容减肥针剂等 市值$8750万元

香港海关在过去一个月重点打击利用内河船的海运走私活动。行动中，海关成功截获五艘由香港出发前往澳门的内河船，并在船上检获大批未列舱单的走私物品，当中包括怀疑受管制药剂制品、美容及减肥针剂、烟草产品及怀疑受管制的海参等，总市值高达约港币8750万元。由于输出药剂制品受法例规管，必须向相关部门申请进出口许可证。海关相信不法分子是为逃避申请许可证时涉及的繁复程序，因此铤而走险偷运相关货物。

货物申报粗疏图鱼目混珠

港口及海域科海域行动组督察陈景锋指出，涉案的五艘内河船上均载满大批散装货物与货柜。海关人员登船搜查并要求船员出示载货舱单时，发现文件内容极为粗疏，未能真实反映船上的货物状况。不法份子企图以鱼目混珠的手法，将已报关与未报关的物品混杂在一起偷运，借此蒙混过关。海关人员其后将船只押返屯门海关船队基地作进一步详细检验，成功起出大批未列舱单货物，当中包括有怀疑受管制的干海参、减肥针剂、美容针剂、药剂制品、烟草产品及钓鱼用具等。案件其后已经交由有组织罪案调查科作跟进调查。

检逾百万件药剂制品及针剂

有组织罪案调查科特别调查第二组调查主任翁兆沣表示，涉案物品原先报称为日用品、保健品、衣物及电子产品等。惟经初步点算后，海关搜出约133万件怀疑药剂制品、3900支减肥针剂、8880支美容针剂、59公斤烟草产品、9700支香烟、1500件钓鱼用具，以及约723公斤怀疑受管制的干海参。五宗案件目前已交由有组织罪案调查科跟进，海关将继续追查货物来源、付货人公司资料及最终目的地，不排除日后会有涉案人士被捕。

逃避规管与税收成走私诱因

海关留意到五宗案件中，不法份子都企图利用一些鱼目混珠的方式，将一些已经报关的货物及没报关的物品混杂在一起，偷运这些走私物品，企图蒙混过关。但在海关人员仔细查验下，都能成功截查到该批货物。

海关估计，今次案件中不法分子走私的主要诱因，是去逃避这些相关的规管以及逃避税收。首先，输出药剂制品是受到法例规管，必须要先跟相关部门去申请进出口许可证。海关相信不法分子是为逃避申请许可证中一些比较繁复而严谨的核查程序，遂铤而走险，偷运这批货物。

另外，根据资料显示，输入一些烟草产品去澳门，是需要缴交税项。所以逃避目的地的税项，亦有机会是不法分子走私的诱因之一。

海关重申，走私属严重罪行，输入或输出未列舱单货物即属违法，一经定罪最高可被判罚款港币200万元及监禁7年。海关呼吁市民若有走私活动资料，可透过24小时热线或专用电邮作出举报。