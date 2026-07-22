惩教先锋领袖走进广州海珠 探索人工智能前沿 厚植家国情怀

为深化穗港青少年交流，推动香港青年认识大湾区科创发展并传承中华文化，由香港海珠各界联合会与惩教署联合主办的「惩教先锋领袖海珠高新科技青少年交流团」，于7月18日至19日一连两日走访广州海珠区。惩教署署长黄国兴亲自带领30名惩教先锋领袖深入大湾区科创一线企业与历史文化场馆，拓阔视野并涵养家国情怀。

交流团先后参观了琶洲人工智能数字经 济实验展厅与代表性科创企业云蝶科技。

交流团走访了国家级爱国主义教育基地孙中山大元帅府纪念馆，回顾孙中山先生的光辉历史。

黄国兴署长勉励一众惩教先锋领袖时表示，他希望这班香港的未来领袖从这片科技旅程出发，心怀梦想、 脚踏实地，用科技点亮青春。

聚焦科创前沿：探索 AI 发展机遇

交流团先后参观了琶洲人工智能数字经 济实验展厅与代表性科创企业云蝶科 技。一众惩教先锋领袖透过沉浸式展陈与现场互动，直观了解人工智能、大数据及云计算在智慧城市和教育领域的多 元应用，进一步加深了香港青年对大湾区科创就业前景与发展机遇的认知。

文史非遗研学：厚植爱国文化认同

爱国历史学习： 交流团走访了国家级爱国主义教育基地孙中山大元帅府纪念馆，回顾孙中山先 生的光辉历史，深刻体会先辈的爱国担当，有效提升民族自豪感。

非遗文化体验： 一众惩教先锋领袖前往湾区民族手工艺术中心，亲身参与广绣、广彩等岭南传统手工技艺创作，在动手实践中加深对国家优秀传统文化的认同与热爱。

未来展望

一众惩教先锋领袖表示，是次交流 程充实且极具意义，不仅打开了科创视野，更深刻理解了国家历史文化根脉，获益良多。黄国兴署长勉励一众惩教先锋领袖时表示，他希望这班香港的未来领袖从这片科技旅程出发，心怀梦想、 脚踏实地，用科技点亮青春，以创造改写未来，以知识贡献祖国。

署长为海珠代表带来一份独具深意的特色礼物——海珠区地标广州塔立体模型。此模型由香港惩教署采用回收咖啡渣透过3D打印技术制作而成，赋予咖啡渣全新价值与生命，同时寄望每个人皆有重塑自我、蜕变成长的机会。一物三用，可作卡片座、笔筒、手机支架，融合环保创科理念，亦凝结穗港两地深厚情谊。

惩教署强调，青年正向培育及国情教育至为重要。署方未来将持续举办多元化的内地交流与研学参访活动，协助青年建立正向的国家观念，并鼓励新一代主动把握大湾区的发展机遇，将个人发 展积极融入国家发展大局。