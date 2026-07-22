荃湾「子弹仔」街童｜大闹公园湿纸巾掷途人 警拘13岁男童涉普通袭击

荃湾有街童踩「子弹仔」出没，沿途随机袭击途人。社交平台Threads流出短片，显示多辆俗称「子弹仔」的改装单车，不分昼夜在荃湾西海傍穿梭，沿途有单车上的少年手执杂物，随机掷向途人后逃去。警方经调查后，锁定一名涉事男童，并以「普通袭击」罪拘捕一名13岁男童。有关拘捕行动仍在进行中，案件交由荃湾警区反黑组第一队接手跟进。

据了解，两名分别45岁姓李和69岁姓王的受害男街坊，分别于本月18日和19日晚上两段时间，在荃湾公园内被6至7名踏单车的青少年用湿纸巾袭击背部，其后两人分别向警方报案。警方经调查后，以涉嫌「普通袭击」拘捕该名13岁男童，被捕男童是一名学生。

从网上流出的片段所见，最少有3名途人遇袭。其中一名男途人于白昼在海滨散步，未料突然身后被物件掷中。他一度未及反应，只见多辆「子弹仔」从身边驶过，目送该批单车离开。片中又显示，有单车少年拿着两款同一牌子但不同颜色的「马蹄铁」。其后画面一转，多辆「子弹仔」闯入荃湾公园，其中一名单车少年手持物件，作势掷向一名长者。该名长者见状受惊，连忙喝止少年：「你掟吖嗱，我报警。」惟少年未有罢休，随即将手上物件掷向该名长者，然后继续踏着单车逃去。

至近片末，所见当时是晚上时分，一名女街坊亦怀疑遇袭，破口大骂，片段至此结束。片段惹来网民热议，批评涉事的「子弹仔」少年是「废青」、「欺善怕恶嘅垃圾，专恰老人家」，又直指事件涉及「随机伤人」、「普通袭击罪，有CCTV，好快拉到」。

消息称，警方相信片中的「马蹄铁」只是男童自己拍照，并没有用作袭击途人。