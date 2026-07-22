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清水湾道九巴疑冲红灯转弯 公司：已暂停涉事车长职务 不排除解雇

突发
更新时间：12:22 2026-07-22 HKT
发布时间：12:22 2026-07-22 HKT

网上流传一段车Cam影片，显示周日（19日）深夜一辆载客双层九巴在清水湾道近安秀道交界一交通灯位，怀疑冲红灯转弯，差点与一辆直驶的车辆相撞。九巴公司表示，已即时暂停涉事车长的驾驶职务，并正就事件展开全面调查，不排除作出解雇。

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今日（22日）早上，九巴公司就事件回复《星岛头条》查询，指出公司留意到网上相关影片后，已即时暂停涉事车长的驾驶职务。九巴强调一向高度重视行车安全和良好驾驶行为，现正就事件展开全面调查，并会根据调查结果作出严肃跟进及相应处分，不排除作出解雇，以及采取其他适当跟进行动。

涉事影片在网上流出，影片长约13秒，显示事发于7月19日晚上约11时55分，拍摄车Cam的车辆沿清水湾道往彩虹方向行驶，当驶至近安秀道一个交通灯位时，现场正进行道路工程，并设有临时交通灯指挥交通。当时该车辆正面对绿灯，准备直驶通过路口，但其间一辆双层九巴疑未有依照交通灯号，突然转弯驶出，险造成相撞。车Cam司机随即煞车并持续响号，九巴其后驶离现场。

片中所见，涉事九巴为88号线，来往中秀茂坪及大围站，途经清水湾道一带。当时涉事巴士上载有不少乘客，幸事件中无造成伤亡。

 

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