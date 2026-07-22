海关放蛇打击零售层面私烟 两周拘11人检获近60万元未完税香烟

海关在今年7月12日至今，在全港多区进行放蛇行动，发现有部分商户以平价方式，出售俗称「白牌烟」的怀疑未完税香烟。行动中，海关人员合共检获约13万支怀疑未完税香烟，估计市值约59万元，应课税值约为43万元，并拘捕11名涉案人士。

乔装顾客多区「放蛇」 扫荡各类零售商贩



海关税收罪案调查科调查主任蔡卓勋讲述行动详情时表示，在过去两星期的行动期间，海关人员锁定不同类型的香烟零售点，包括报档、士多、办馆、杂货店以及部分流动小贩档，并乔装成顾客进行试购。执法人员分别在西湾河、油麻地、葵涌及沙头角共11个零售点，发现有店舖涉嫌以低于应课税价值的价格出售香烟。海关随即采取行动，拘捕相关店舖的职员及东主，被捕的5男6女，年龄介乎31岁至75岁。蔡卓勋强调，相关打击行动目前仍然继续，不排除未来会有更多涉案人士被捕。

不法分子出售「白牌烟」 企图鱼目混珠



海关在调查中发现，部分零售点不仅公然售卖私烟，更有部分商户以平价方式，出售俗称「白牌烟」的怀疑未完税香烟。这类香烟的包装与一般已完税香烟极为相似，并且同样附有法定的健康忠告，企图混淆视听。蔡卓勋指出，根据去年九月已经生效的新修订《应课税品条例》，这类以低于法定税价出售的「白牌烟」，在法律上会被直接推定为未完税的私烟，除非涉案人士能够提供已经完税的充分证明。

海关吁商户提高警惕 买卖私烟最高可囚七年



针对上述情况，海关呼吁所有香烟零售商切勿贪图便宜而出售来历不明的香烟，并必须对来货价低于法定税价的香烟产品提高警惕，以免误触法网而负上刑责。海关重申，买卖私烟均属于严重的违法行为。根据《应课税品条例》，任何人士若涉及处理、管有、售卖或贩卖私烟，一经法庭定罪，最高可面临罚款200万元以及监禁7年的刑罚，市民及商户切勿以身试法