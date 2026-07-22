珍惜生命│观塘酒店男住客烧炭 送院不治

今日（22日）早上8时21分，观塘伟业街163号一酒店的一名男住客，被发现在房间内烧炭自杀，昏迷不醒；职员报警求助。救护员到场，将年约50多岁的事主送往联合医院抢救，惜终告不治。警方正调查事件。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service