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珍惜生命｜观塘联合医院男子飞堕山坡 呼救声惊动保安报警 送院不治

突发
更新时间：04:30 2026-07-22 HKT
发布时间：04:30 2026-07-22 HKT

观塘基督教联合医院有人堕楼。周二（21日）晚上约11时36分，警方接获保安员报案，指听到联合医院附近山坡有人呼喊救命。救援人员接报到场，发现一名男子倒卧于山坡附近，被困于混凝土墙与钢板之间，陷入昏迷。消防员其后将男子救出，但他已没有呼吸及脉搏，由救护车送往联合医院，终告不治。

警方经初步调查，证实死者是47岁姓殷男子，相信他沿协和街楼梯到达联合医院1楼，其间徘徊数分钟后，放下个人物品，攀越约1.4米高围栏，跳下约8米高的山坡。警方于平台检获一对棕色鞋及死者的个人物品，但没有发现遗书。

据悉，死者生前独居并患有思觉失调，须在北区医院覆诊；近月他情绪低落，出现幻听及幻觉。其死因有待验尸确定，警方将案件列作自杀处理，交由秀茂坪警区杂项调查队跟进。

 

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

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