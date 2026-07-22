珍惜生命｜观塘男子天桥飞堕山坡 传呼救声惊动途人报警 送院不治

观塘发生怀疑堕桥事件。昨日（21日）晚上约11时36分，警方接获途人报案，指有人在观塘协和街一带呼喊救命。

警方及救援人员接报到场，发现一名47岁姓殷男子倒卧于附近山坡位置，当时陷入昏迷，由救护车送往基督教联合医院抢救，其后被证实死亡。

警方经初步调查，相信事主由上址一条天桥堕下。人员在现场没有检获遗书，案件列作自杀处理。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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