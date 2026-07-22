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车Cam直击｜清水湾道九巴疑冲红灯转弯 车辆急煞险酿祸 网民促报警追查

突发
更新时间：04:15 2026-07-22 HKT
发布时间：04:15 2026-07-22 HKT

网上近日流传一段车Cam影片，拍摄到一辆双层巴士怀疑冲红灯转弯，险与一辆直行车辆相撞，场面惊险，引起网民热议。

影片长约13秒，显示事发于7月19日晚上约11时55分，一辆车沿清水湾道往彩虹方向行驶，驶至近安秀道一个交通灯位时，现场正进行道路工程，并设有临时交通灯指挥交通。

从片段可见，当时拍摄车Cam的车辆正面对绿灯，准备直行通过路口，期间一辆双层九巴疑未有依照交通灯号，突然转弯驶出，由车Cam车辆车头位置高速掠过，两车一度险些相撞。车Cam司机随即煞车并持续响号，九巴其后驶离现场。

片主在社交平台上载影片时表示，事发一刻「影唔到车牌」。影片曝光后引起网民讨论，有人形容情况危险，留言指「真系建议楼主报警」、「车住成车客㖞」，亦有人认为可向巴士公司反映，指「有时间、有路线实揾到（司机）」。

从片中可见，涉事巴士为88号线，来往中秀茂坪及大围站，途经清水湾道一带；涉事的双层巴士上载有不才乘客。

《星岛头条》正向九巴了解事件。

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