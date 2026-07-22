Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

车CAM直击｜屯公泥头车疑货物堆叠过高 卡板飞脱堕路面险击中尾随车辆 片主：差0.1秒中招

突发
更新时间：01:59 2026-07-22 HKT
发布时间：01:59 2026-07-22 HKT

网上近日流传一段车Cam影片，拍摄到一辆泥头车在屯门公路行驶期间，怀疑车上货物堆叠过高，数块木卡板凌空飞脱跌落路面，险些击中后方车辆，引起网民热议。

片段长约20秒，显示事发于昨日（21日）下午1时44分左右。当时正值下雨天，一辆黄色泥头车沿屯门公路往荃湾方向行驶，驶经近深井一条行人天桥底时，车斗内疑载有大量建筑材料，其中数块木卡板怀疑因堆放过被吹起，随即凌空翻转飞出车外，跌落行车线中央，横亘路面。

拍摄片段的车辆当时紧随其后，司机及时煞停，并在安全情况下切线避过障碍物继续行驶。片主将片段上载至社交平台后，形容事发一刻惊险万分，留言称：「师公保佑」、「死神来了」、「我差0.1秒大步『𨈇』过，后面都差啲串烧，要㓥鸡还神」，又标注涉事泥头车车牌号码。

事件引来大批网民讨论，有人直言「好危险」、「一定要打999」、「片主要还神」，亦有人指出若木卡板击中电单车骑士，后果不堪设想；另有网民着片主报警，「做佢啦！」、「一定要举报」。

警方表示，昨日（21日）下午1时49分接获司机报案，指屯门公路往九龙方向近深井一带有木卡板跌落路面，案件列作「阻街」处理，暂时未有接获有人受伤报告。

最Hit
苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我
06:04
苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我
影视圈
7小时前
1亿六合彩︱暑期金多宝搅珠结果出炉 即睇亿元幸运儿系咪你！
00:27
1亿六合彩︱暑期金多宝搅珠结果出炉 即睇亿元幸运儿系咪你！
社会
5小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
9小时前
苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念
02:01
苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念
影视圈
9小时前
再有港人在日本自驾出车祸。NyanropS@X
00:38
北海道富良野两车迎头相撞致1死5伤 消息：死者为53岁港妇
即时国际
8小时前
汇恒整合第一击引大反差 涉7大部门 恒生高层掌6个 汇丰主管反需汇报｜独家
汇恒整合第一击引大反差 涉7大部门 恒生高层掌6个 汇丰主管反需汇报｜独家
商业创科
8小时前
谢贤离世丨四哥遗产传九成留张柏芝两子？ 林青霞竟被卷入代管亿元风波 影迷怒发声
谢贤离世丨四哥遗产传九成留张柏芝两子？ 林青霞竟被卷入代管亿元风波 影迷怒发声
影视圈
7小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
谢贤离世家人低调「院出」火化 霆锋急返港送别 遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
01:10
谢贤离世｜家人低调「院出」火化 生前遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
医生教室
15小时前
谢贤离世丨胡枫抱恙拒谈故友 《四个小生》因四哥掴曾江变热话 曾约定到对方灵前留一吻
05:26
谢贤离世丨胡枫抱恙拒谈故友 《四个小生》因四哥掴曾江变热话 曾约定到对方灵前留一吻
影视圈
8小时前