车CAM直击｜屯公泥头车疑货物堆叠过高 卡板飞脱堕路面险击中尾随车辆 片主：差0.1秒中招

网上近日流传一段车Cam影片，拍摄到一辆泥头车在屯门公路行驶期间，怀疑车上货物堆叠过高，数块木卡板凌空飞脱跌落路面，险些击中后方车辆，引起网民热议。

片段长约20秒，显示事发于昨日（21日）下午1时44分左右。当时正值下雨天，一辆黄色泥头车沿屯门公路往荃湾方向行驶，驶经近深井一条行人天桥底时，车斗内疑载有大量建筑材料，其中数块木卡板怀疑因堆放过被吹起，随即凌空翻转飞出车外，跌落行车线中央，横亘路面。

拍摄片段的车辆当时紧随其后，司机及时煞停，并在安全情况下切线避过障碍物继续行驶。片主将片段上载至社交平台后，形容事发一刻惊险万分，留言称：「师公保佑」、「死神来了」、「我差0.1秒大步『𨈇』过，后面都差啲串烧，要㓥鸡还神」，又标注涉事泥头车车牌号码。

事件引来大批网民讨论，有人直言「好危险」、「一定要打999」、「片主要还神」，亦有人指出若木卡板击中电单车骑士，后果不堪设想；另有网民着片主报警，「做佢啦！」、「一定要举报」。

警方表示，昨日（21日）下午1时49分接获司机报案，指屯门公路往九龙方向近深井一带有木卡板跌落路面，案件列作「阻街」处理，暂时未有接获有人受伤报告。