Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中环券商遭挪用半亿｜交易员擅开数倍杠杆炒㶶股 公司暂蚀1.5亿惟仍持仓 确实损失待定

突发
更新时间：22:21 2026-07-21 HKT
发布时间：22:21 2026-07-21 HKT

中环环球大厦一名证券行交易员，涉嫌盗窃被捕。消息指该名交易员在最近半年，涉嫌未经授权挪用公司5000万元作保证金，进而擅自代表公司「开杠杆」数倍，融资数亿元炒股，直至公司查帐时才揭发事件。因公司目前仍持有相关股票，以目前股价估计公司暂时损失约1.5亿元。不过由于股票价格不断波动，损失仍待确定。

相关报道：中环证券行投资经理挪用公司户口炒股 蚀至少5000万元被捕

警方接报到场调查。资料图片
警方接报到场调查。资料图片

消息指，事发于今年1月9日至7月20日期间，涉案26岁姓袁男子，涉嫌在未经公司授权及同意下，挪用公司5000万元作为保证金，从而融资数亿元代表公司炒股。至近日，公司经审计查帐揭发事件，并报警求助。据悉事发后，公司目前持有的相关股票未有卖出，以目前股价计算暂时损失约1.5亿元。不过股票价格不断波动，确实损失仍待点算。

警方表示，昨日（7月20日）晚上接获中区德辅道中一公司女职员报案，指一名男职员怀疑未经授权以公司帐户内约5000万元投资股票，损失有待点算。人员接报到场，拘捕该名26岁姓袁本地男职员，涉嫌盗窃。被捕人现正被扣留调查。中区警区重案组正跟进案件。

相关报道：中环证券行职员疑擅用公款投资输1.5亿 消息指涉「致富管理服务」 与致富证券无关

现场为中环德辅道中19号环球大厦。资料图片
现场为中环德辅道中19号环球大厦。资料图片
最Hit
再有港人在日本自驾出车祸。NyanropS@X
00:38
北海道富良野两车迎头相撞致1死5伤 消息：死者为53岁港妇
即时国际
5小时前
苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念
02:01
苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念
影视圈
6小时前
谢贤离世家人低调「院出」火化 霆锋急返港送别 遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
01:10
谢贤离世｜家人低调「院出」火化 生前遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
医生教室
12小时前
1亿六合彩︱暑期金多宝搅珠结果出炉 即睇亿元幸运儿系咪你！
00:27
1亿六合彩︱暑期金多宝搅珠结果出炉 即睇亿元幸运儿系咪你！
社会
2小时前
苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我
10:42
苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我
影视圈
4小时前
汇恒整合第一击引大反差 涉7大部门 恒生高层掌6个 汇丰主管反需汇报｜独家
汇恒整合第一击引大反差 涉7大部门 恒生高层掌6个 汇丰主管反需汇报｜独家
商业创科
5小时前
谢贤离世丨胡枫抱恙拒谈故友 《四个小生》因四哥掴曾江变热话 曾约定到对方灵前留一吻
谢贤离世丨胡枫抱恙拒谈故友 《四个小生》因四哥掴曾江变热话 曾约定到对方灵前留一吻
影视圈
5小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
准风暴「红霞」即将形成？天文台料本周后期入南海北部 周日离岸高地最高7级风 AI最新路径集体「北调」
01:28
准风暴「红霞」即将形成？天文台料本周后期入南海北部 周日离岸高地最高7级风 AI最新路径集体「北调」
社会
11小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
6小时前