中环券商遭挪用半亿｜交易员擅开数倍杠杆炒㶶股 公司暂蚀1.5亿惟仍持仓 确实损失待定

中环环球大厦一名证券行交易员，涉嫌盗窃被捕。消息指该名交易员在最近半年，涉嫌未经授权挪用公司5000万元作保证金，进而擅自代表公司「开杠杆」数倍，融资数亿元炒股，直至公司查帐时才揭发事件。因公司目前仍持有相关股票，以目前股价估计公司暂时损失约1.5亿元。不过由于股票价格不断波动，损失仍待确定。

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警方接报到场调查。资料图片

消息指，事发于今年1月9日至7月20日期间，涉案26岁姓袁男子，涉嫌在未经公司授权及同意下，挪用公司5000万元作为保证金，从而融资数亿元代表公司炒股。至近日，公司经审计查帐揭发事件，并报警求助。据悉事发后，公司目前持有的相关股票未有卖出，以目前股价计算暂时损失约1.5亿元。不过股票价格不断波动，确实损失仍待点算。

警方表示，昨日（7月20日）晚上接获中区德辅道中一公司女职员报案，指一名男职员怀疑未经授权以公司帐户内约5000万元投资股票，损失有待点算。人员接报到场，拘捕该名26岁姓袁本地男职员，涉嫌盗窃。被捕人现正被扣留调查。中区警区重案组正跟进案件。

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现场为中环德辅道中19号环球大厦。资料图片