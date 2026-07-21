反外围赌博｜世界杯期间警方重锤出击扫荡外围 累拘近千人检获3.6亿元波缆

本港警方在2026国际足总（FIFA）世界杯6月至7月赛事举行期间，在全港多区雷厉风行展开的「戈壁」及「风盾」反外围行动。随着赛事曲终人散，警方今日（7月21日）公布执法成果，当中警方共捣破249个怀疑与非法赌博活动有关的处所，共拘捕991人（645男346女，16至93岁），并检获超过3.65亿元的投注纪录（俗称「波缆」），及超过740万元的现金及财物。

警方表示，991名被捕人所涉罪行包括「收受赌注」（俗称「外围」）、「推广或便利收受赌注」、「向收受赌注者投注」、「经营非法赌博场所」及「洗黑钱」等。

警方共检获约300万元现金的怀疑犯罪得益，以及约值440万元相信为犯罪得益的财物。人员同时检获怀疑用作营运非法收受赌注的43台电脑及443部手提电话，总投注纪录高达3.65亿元。

此外，警方亦从教育方面着手，今年以「参与非法赌博．令你恨错难返」为主题，进行一系列的预防及教育工作。当中包括：透过不同传媒及网上渠道宣传反非法赌博讯息，例如宣传短片；于各区娱乐场所及策略性位置播放宣传短片、派发宣传单张及张贴海报；以及 与社区、学校、政府部门及其他组织紧密合作，透过不同渠道加强宣传反非法赌博讯息。

警方提醒市民，根据香港法例第148章《赌博条例》，任何人向收受赌注者投注即属违法，一经定罪，最高可被判处罚款5万元及监禁9个月。任何人如非法收受赌注，或推广或便利收受赌注，一经定罪，最高可被判处罚款500万元及监禁7年。即使赌博网站设于境外，市民如在香港参与其运作，亦可能触犯相关《赌博条例》。