港妇北海道车祸亡｜日港均右軚惟路况大不同 专家官方同倡两人轮流驾驶

日本北海道富良野一带在5日内发生两宗涉及港人的自驾游交通意外，导致一名53岁香港女游客不幸身亡。有专家表示，日本与香港虽然同为右軚，港人司机可能因此掉以轻心，忽略其他实际路况差异。专家和北海道官方观光机构，均建议自驾游旅客最好安排两人轮流驾驶，可避免疲劳之余，亦可共同留意路况。

相关报道：北海道富良野两车迎头相撞致1死5伤 消息：死者为53岁港妇

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培表示，日本的驾驶席位于右边，驾驶习惯与香港相似，这一点反而可能令港人司机掉以轻心。他强调两地驾驶环境存在显著不同，举例日本景点之间路程遥远，驾驶时间远超香港普遍的1小时车程，自驾游旅客或会因不习惯长时间驾驶而导致精神不足，引发疲劳驾驶。另外在陌生地方驾驶，面对不熟悉的的路牌语言及路况，同时要花时间查看导航系统，容易造成分心，增加意外风险。

为提升安全，李耀培建议计划去日本自驾游的旅客，应在出发前预先设置好导航，当中应包括规划好的中途休息点，以避免在驾驶过程中因操作导航而分心；并密切留意天气报告，防范潮湿大雾或落雪等需要特殊装备的天气状况。他亦建议，最好由一位同样懂得驾驶的乘客担任副驾，既可以轮流驾驶，也能协助查看地图、设置导航及共同留意路况。最后，他提醒自驾游旅客应尽量购买足够的保险，最好是购买「全保」，以应对不时之需。

相关报道：港人北海道自驾游5日两宗意外酿1死 业界料租车保费上涨 不排除强制买全保

北海道官方提醒当地独有驾驶陷阱

翻查北海道观光机构营运的官方旅游网站，官方亦指出在北海道旅行，应事先确认各城市之间的距离与移动距离。即使从地图上看似乎很近，有时光移动就可能花上一整天的时间。官方建议驾驶移动时，尽量2人以上轮流驾驶，并且一天的驾驶距离最好维持在300公里左右。

日本当局建议在北海道旅行，应事先确认各城市之间的距离与移动距离。北海道官方旅游网站图片

另外，官方提醒日本国道虽十分完善，但城市之间的移动距离长，直线道路较多，因此驾驶时可能会不小心超速，容易发生事故，因此车速请勿过快。此外，由于北海道随处均是大自然，动物冲出来的情形也不少见，尤其鹿的体重有100公斤以上，一旦相撞或导致车辆严重损坏，因此若看见动物，即使距离还很远，请先放慢车速，做好随时避开的准备。

而且司机亦不要过度勉强安排行程，例如山区的加油站及24小时营业店家欠奉，如要前往应提早入满油；冬季驾驶时常会遇到路面结冰或积雪等危险，若不习惯这种路况的人，请勿驾驶。

相关报道：港妇北海道车祸亡｜本港入境处接获求助 正积极跟进