海关破千万元私烟案拘一男 揭不法集团用民生物资纸箱伪装 混入物流网走私

香港海关近日采取代号「曙光」的反私烟行动，成功瓦解一个大型走私香烟集团。该集团利用印有各类民生物资图案的纸箱作掩饰，企图将私烟伪装成普通货物，再经物流网络出口海外。行动中，海关共检获约240万支未完税香烟，市值约1100万港元，并拘捕一名本地男子。

海关捣破青衣元朗上水三地私烟仓

海关税收罪案调查科于7月20日至21日凌晨，分别在青衣、元朗及上水采取行动。调查人员首先在青衣一个物流仓库内，截查一名正准备安排货物出口的41岁货车司机，并在其货车及仓库内发现约100万支怀疑未完税香烟，遂即时将该名报称司机的男子拘捕。

经深入调查后，海关人员于21日凌晨接连突击搜查元朗及上水的两个铁皮仓库，再捣破两个私烟储存及分销中心，并在两个仓库内分别再检获约10万支及130万支私烟。

揭私烟集团深夜运货 伪装民生物资图避侦查

海关税收罪案调查科税收调查第一组调查主任李嘉霖指出，不法份子为逃避侦查，采用了多种策略。他们故意选择在深夜时段利用货车运送私烟，并为了掩人耳目，在储存仓内二次包装。集团特意弃用传统的香烟包装，改为使用大小不一、印有各类民生物资图案的纸箱，将私烟伪装成普通日常货物，企图混淆执法人员视线。这些包装好的私烟随后会被运往新界偏僻的物流仓库，准备混入正常物流网络，转运至烟税较高的海外地区以牟取暴利。

海关吁物流界提高警觉 走私属严重罪行

海关表示将继续调查私烟的来源及最终去向，不排除有更多人被捕。同时，海关呼吁物流业界、货运代理及速递公司提高警觉，切勿接受或处理任何来源不明的货物，以免被不法分子利用作走私用途。

海关重申，走私属严重罪行。根据《进出口条例》及《应课税品条例》，任何人输入或输出未列舱单货物；或处理、管有、售卖或购买私烟，均属违法。一经定罪，最高均可被判罚款200万港元及监禁7年。

海关呼吁市民可致电24小时热线（182 8080）、专用电邮（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），举报怀疑私烟活动。