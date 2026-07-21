世界杯│港岛交通警打击酒驾毒驾 月内拘43人包括3男童 最细15岁

港岛总区交通部执行及管制组人员于举行世界杯期间，由6月12日至7月20日在港岛区展开一连串交通执法行动，共拘捕3名男童、38名男子及2名女子，年龄介乎15至70岁，分别涉嫌酒后驾驶、毒后驾驶、的士滥收车资、停牌期间驾驶、未获授权而取用运输工具，以及车辆牌照和保险相关的罪行等。

行动期间，人员不定时设立大型路障和进行高姿态巡逻主动截查可疑车辆。

行动期间，人员不定时设立大型路障和进行高姿态巡逻主动截查可疑车辆

行动期间，人员不定时设立大型路障和进行高姿态巡逻主动截查可疑车辆，并进行共2296次预检酒精呼气测试，以加强阻吓及识别酒后驾驶者，保障道路安全。



警方强调，酒后驾驶属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚款二万五千元及监禁三年，或被记十分违例驾驶记分，并最少被取消驾驶资格六个月。



酒精会严重削弱驾驶者的判断力及反应能力，容易引致交通意外。警方呼吁驾驶人士切勿心存侥幸，期望饮用少量酒精饮品后可以安全驾驶。



踏入暑假，市民外出及旅游活动显住增加，交通流量会持续上升。警方将在港岛区继续加强交通执法行动，重点打击可能引致意外的严重交通罪行，包括受酒精或药物影响下驾驶、不专注驾驶及超速驾驶。警方会继续致力维持道路安全、防止交通意外。警方呼吁所有驾驶人士遵守交通法例，共同保障道路使用者安全。