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荃湾西「子弹仔」街童出没 乱掷「马蹄铁」袭途人 公园长者同遭殃

突发
更新时间：16:05 2026-07-21 HKT
发布时间：16:05 2026-07-21 HKT

荃湾有街童踩「子弹仔」出没，沿途随机袭击途人。社交平台Threads流出一段短片，显示多辆俗称「子弹仔」的改装单车，不分昼夜在荃湾西海傍穿梭，沿途有单车上的少年手执俗称「马蹄铁」的单车煞车部件「U片」，掷向途人随机伤人，然后逃去。

片段所见，最少有3名途人遇袭。其中一名男途人于白昼在海滨散步，未料突然身后被「马蹄铁」掷中。他一度未及反应，只见多辆「子弹仔」从身边驶过，目送该批单车离开。片中又显示，有单车少年拿着两款同一牌子但不同颜色的「马蹄铁」，相信是掷向途人的硬物。

其后画面一转，多辆「子弹仔」闯入荃湾公园，其中一名单车少年手持「马蹄铁」，作势掷向一名长者。该名长者见状受惊，连忙喝止少年：「你掟吖嗱，我报警。」惟少年未有罢休，随即将手上「马蹄铁」掷向该名长者，然后继续踏着单车逃去。

至近片未，所见当时是晚上时分，一名女街坊亦怀疑遇袭，破口大骂，片段至此结束。片段惹来网民热议，批评涉事的「子弹仔」少年是「废青」、「欺善怕恶嘅垃圾，专恰老人家」，又直指事件涉及「随机伤人」、「普通袭击罪，有CCTV，好快拉到」。

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