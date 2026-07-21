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涉网售另类吸烟产品 控烟酒办截20岁青年检800件货

突发
更新时间：13:15 2026-07-21 HKT
发布时间：13:15 2026-07-21 HKT

衞生署控烟酒办公室今日（21日）表示，为打击网上非法售卖另类吸烟产品，控烟酒办昨日（20日）进行代号名为「雷石」的执法行动，截获一名男子和检获共800件怀疑另类吸烟产品。

控烟酒办人员透过恒常进行线上和线下巡查，发现有人在网上非法售卖另类吸烟产品，于昨日采取行动截获一名20岁男子，涉嫌非法售卖及为商业目的而管有另类吸烟产品，并检获800件怀疑另类吸烟产品。控烟酒办正继续跟进事件，并会在证据充分时向涉案男子提出检控。

根据《进出口条例》（第60章），任何人进口另类吸烟产品，包括电子烟、加热烟产品及草本烟，即属违法，经简易程序定罪，可判处罚款50万及监禁两年，而经公诉程序定罪，则可判处罚款200万元及监禁7年。

《吸烟（公众衞生）条例》（第371章）禁止推广、制造、售卖或为商业目的而管有另类吸烟产品，违例者最高可被罚款50,000元和监禁6个月。由今年4月30日起，任何人士在公众地方管有指明另类烟用物质，包括电子烟烟弹、烟油、加热烟烟支及草本烟，可被处定额罚款3,000元。如管有多于指定数量或涉及商业用途，最高可被判处罚款50,000元及监禁6个月。

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