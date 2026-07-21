铜锣湾避风塘船只起火爆炸 水警小艇队风浪中救5人 荣膺铜英勇勋章

去年7月20日台风「韦帕」袭港，在悬挂八号风球期间，铜锣湾避风塘有船只起火，更传出爆炸声。由三艘小艇组成的水警搜索及救援队在恶劣天气及持续爆炸风险下，成功从附近受影响船只救出五人。政府刚刚于7月1日公布2026年授勋名单，参与救援行动的六位水警——高级督察刘迪森、警长胡国图、冯永恒、警员马君豪、徐伟健和刘兆杰荣获铜英勇勋章，表彰他们在极端环境下临危不乱、英勇履职。获奖人员分享道，这份嘉奖是对警队专业精神和能力的肯定，救急扶危、守护市民本就是警察的职责。

未雨绸缪作部署 关键在「早一步准备」

行动指挥高级督察刘迪森指出，团队能在恶劣情况下高效完成任务，关键在于打风前的充分准备及部署。早在台风袭港前，小艇分区预先安排调配三艘小艇并组成搜索及救援队，提醒队员随时候命应对突发事故，确保装备、人手及心理状态全面就绪。

事发于凌晨，接报后小队即时出动。协助指挥搜救的警长胡国图忆述，「当时风浪极大，涌浪约两米高，现场船只起火并冒出大量浓烟，期间传出爆炸声，令救援难度大增。」小队一方面利用广播系统向附近船只发出疏散指示，另一方面在浓烟中仔细搜寻，不久便听到呼救声。

狭窄水道中穿梭 靠经验精准操控小艇

担任舵手的警长冯永恒（时任警员）指，「风暴期间避风塘内船只密集，加固缆绳纵横交错，加上能见度低，必须精准操控小艇，在狭窄水道间寻找最佳路线，既要贴近目标船只方便救人，又要避免进入火场中心或爆炸范围。」负责瞭望及轮机的警员徐伟健、刘兆杰和马君豪，在摇晃不止的甲板上稳住身体，抓住海浪起伏的瞬间，协助被困人士安全登艇。凭借平日训练累积的默契与分工，小队迅速从两艘船只上先后救出五人。

同步协助灭火 阻止火势蔓延

眼见火势在强风下不断加剧，随时可能引发「火烧连环船」的灾难，刘迪森当机立断，即时与消防人员协调，善用小艇的机动优势，安排两艘小艇运载消防员及手提消防泵，直接抽取海水向火船射水，两支「海上救火小队」共同合作压制火势。

回想当日置身浓烟与爆炸声中的拯救经历，众人坦言行动确具风险，然而当时当刻，他们心中只有一个信念——争分夺秒拯救生命。这份忘我为民、无畏无惧的专业精神，正是警察竭诚守护市民的初心与使命。六人获颁铜英勇勋章，实至名归，更以实际行动印证了警队人员在危难关头展现的专业与担当。