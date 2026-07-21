深井城巴撞栏│女乘客：架车左飘右飘 我好惊 唔够半分钟即刻撞栏

今早一部由屯门往铜锣湾的城巴，在屯门公路近深井发生交通意外，城巴疑失控自炒撞路边石壆，车窗爆裂粉碎，下层成重灾区，车厢座位满布玻璃碎，下层有1男9女乘客被玻璃碎鎅伤流血 ，需送院敷治。警方正调查意外原因，城巴则表示已即时暂停涉事车长驾驶职务。

当时坐在上层的女乘客阮女士讲述事发经过时仍犹有余悸，她说巴士驶到深井时开始感到不妥，「架巴士左飘右飘，左西右西，飘咗一段时间，开得快咗啲，我好惊，即刻戴返安全带，点知半分钟唔到，即刻撞栏。」她坐在上层第三行，当时上层乘客约坐满一半。10多名上层乘客均无受伤。

她说事发后上层乘客并无大嗌，无人受伤，相反，她落下层便听到乘客大嗌，一片混乱，「我落去下层，即刻问司机，系咪架巴士有事，佢冇回应我。当时佢（车长）问啲乘客有冇受伤，系清晰嘅 ，但我问佢系咪架巴士有事，佢就冇回应。」

阮女士坦言感到车长精神状态有异样，「架车左西右西，左飘右飘，系唔正常，一定唔系一、两吓咁飘，上层乘客一系瞓觉，一系睇手机，冇为意问题所在。」她其后转乘另一巴士离开现场。