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中环小女孩找换店门外遗遍地红油 职员求警调查 列刑毁追缉歹徒

突发
更新时间：11:08 2026-07-21 HKT
发布时间：11:08 2026-07-21 HKT

中环发生淋红油案件。今日（21日）早上9时09分，警方接获德辅道中156至164号通用商业大厦地下一间找换店的职员报案，指找换店对开行人路被人遗下一袋红色油漆，要求警员到场调查。人员到场后发现红油遍地，但涉事地舖的小女孩找换店，门面和卷闸均未受波及。

其后警员翻查闭路电视片段，锁定一名男子经过找换店门外，并掷下一袋红油后逃去。人员经调查后，将案件由「求警协助」改列作「刑事毁坏」跟进，正追缉涉案歹徒归案。

小女孩找换店在全港共有3间分店，分别位于中环和沙田。该公司早前因违反「补充劳工优化计划」规定，在申请输入柜台业务员期间，向劳工处提供不实的申请者资料，被劳工处实施行政制裁，禁止申请外劳一年。

相关新闻：小女孩找换店有限公司涉向劳工处提供不实申请者资料 禁申请外劳一年

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