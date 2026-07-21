Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门公路近深井城巴自炒撞栏 车窗爆裂10人伤 车长涉危驾被捕

突发
更新时间：09:22 2026-07-21 HKT
发布时间：09:22 2026-07-21 HKT

屯门公路往九龙方向近深井碧堤半岛对开，今(21日)早上近9时，一部由屯门往铜锣湾的952P路线城巴疑失控自炒撞栏，车窗爆裂，车内1男9女乘客受伤，主要为下层乘客，其中有6人被玻璃鎅伤，救护员即场为他们包扎，而上层约10多名乘客没有受伤，稍后转乘另一部城巴离开。

警方经调查后以涉嫌「危险驾驶」拘捕城巴64岁姓凌车长，案件交由新界南交通意外调查队第五队跟进。车上10名乘客(23至45岁)全部清醒送院敷治。事故现场一段屯门公路部分行车线现已封闭，由于正值上班时间，现场交通繁忙。

城巴发言人回复查询时表示，周二（7月21日）上午约9时，城巴一辆952P号线往铜锣湾方向的巴士，于屯门公路涉及一宗交通事故，初步10名乘客受轻伤。

城巴向受事故影响的乘客致以慰问，公司已即时派员于事故现场及医院跟进事件，并会全力配合警方调查事故成因。城巴已即时暂停涉事车长驾驶职务。

城巴对车长年龄及健康状况均有严格规定，车长的退休年龄为65岁，而年满50岁或以上的车长，每年均必须接受并通过身体检查。此外，公司会就每宗车长延长退休聘用的申请作独立评估。

最Hit
准风暴「红霞」即将形成？天文台料本周后期入南海北部 周日离岸高地最高7级风 AI最新路径集体「北调」
01:28
准风暴「红霞」即将形成？天文台料本周后期入南海北部 周日离岸高地最高7级风 AI最新路径集体「北调」
社会
7小时前
谢贤离世家人低调「院出」火化 霆锋急返港送别 遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
01:10
谢贤离世｜家人低调「院出」火化 生前遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
医生教室
9小时前
谢贤离世丨张柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力赞谢家最好新抱 「逾亿遗产」分配惹揣测
00:57
谢贤离世丨张柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力赞谢家最好新抱 「逾亿遗产」分配惹揣测
影视圈
7小时前
再有港人在日本自驾出车祸。NyanropS@X
00:38
北海道富良野两车迎头相撞致1死5伤 消息：死者为53岁港妇
即时国际
2小时前
谢贤离世丨网民重温四哥敢言史 曾被前外母质疑性能力狄波拉护夫 揭结扎原因：我点养？
谢贤离世丨网民重温四哥敢言史 曾被前外母质疑性能力狄波拉护夫 揭结扎原因：我点养？
影视圈
4小时前
谢贤离世丨网民自爆初中时期曾致电揾霆锋 四哥接听回复超温柔 网民激赞：𠮶句「哈哈」直头有声｜Juicy叮
谢贤离世丨网民自爆初中时期曾致电揾霆锋 四哥接听回复超温柔 网民激赞：𠮶句「哈哈」直头有声｜Juicy叮
时事热话
10小时前
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
01:08
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
影视圈
20小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
家人离世成「宽敞户」！公屋女获派深水埗同邨却感「好纠结」？细数新屋３大致命伤 网民一看摇头！
家人离世成「宽敞户」！公屋女获派深水埗同邨却感「好纠结」？细数新屋３大致命伤 网民一看摇头！
生活百科
7小时前
苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念
苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念
影视圈
3小时前