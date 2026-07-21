屯门公路近深井城巴自炒撞栏 车窗爆裂10人伤 车长涉危驾被捕

屯门公路往九龙方向近深井碧堤半岛对开，今(21日)早上近9时，一部由屯门往铜锣湾的952P路线城巴疑失控自炒撞栏，车窗爆裂，车内1男9女乘客受伤，主要为下层乘客，其中有6人被玻璃鎅伤，救护员即场为他们包扎，而上层约10多名乘客没有受伤，稍后转乘另一部城巴离开。

警方经调查后以涉嫌「危险驾驶」拘捕城巴64岁姓凌车长，案件交由新界南交通意外调查队第五队跟进。车上10名乘客(23至45岁)全部清醒送院敷治。事故现场一段屯门公路部分行车线现已封闭，由于正值上班时间，现场交通繁忙。

城巴发言人回复查询时表示，周二（7月21日）上午约9时，城巴一辆952P号线往铜锣湾方向的巴士，于屯门公路涉及一宗交通事故，初步10名乘客受轻伤。

城巴向受事故影响的乘客致以慰问，公司已即时派员于事故现场及医院跟进事件，并会全力配合警方调查事故成因。城巴已即时暂停涉事车长驾驶职务。

城巴对车长年龄及健康状况均有严格规定，车长的退休年龄为65岁，而年满50岁或以上的车长，每年均必须接受并通过身体检查。此外，公司会就每宗车长延长退休聘用的申请作独立评估。