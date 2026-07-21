Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

多图│屯门公路城巴自炒撞栏 车窗爆裂10人伤 车长涉危驾被捕

突发
更新时间：09:22 2026-07-21 HKT
发布时间：09:22 2026-07-21 HKT

今(21日)早上近9时，屯门公路往九龙方向近碧堤半岛对开，一部由屯门往铜锣湾的952P路线城巴疑失控自炒撞栏，车窗爆裂，车内1男9女乘客受伤，主要为下层乘客，其中有6人被玻璃鎅伤，救护员即场为他们包扎，而上层约10多名乘客没有受伤，稍后转乘另一部城巴离开。警方经调查后以涉嫌「危险驾驶」拘捕城巴64岁姓凌车长，案件将交由新界南交通意外调查队第五队接手跟进。

城巴发言人回复查询时表示，周二（7月21日）上午约9时，城巴一辆952P号线往铜锣湾方向的巴士，于屯门公路涉及一宗交通事故，初步10名乘客受轻伤。

城巴向受事故影响的乘客致以慰问，公司已即时派员于事故现场及医院跟进事件，并会全力配合警方调查事故成因。城巴已即时暂停涉事车长驾驶职务。

运输署宣布，因交通意外，屯门公路(往九龙方向)近深井的部份行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。现时上址交通繁忙。

最Hit
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
01:08
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
影视圈
11小时前
谢贤离世｜佘诗曼忆合作点滴珍贵片段曝光 获四哥送花举动暖心 激赞敬业幽默有风度
谢贤离世｜佘诗曼忆合作点滴珍贵片段曝光  获四哥送花举动暖心  激赞敬业幽默有风度
影视圈
13小时前
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
01:09
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
影视圈
15小时前
谢贤离世｜张柏芝IG转黑头像  连发悲伤限时动态  低调悼前老爷
谢贤离世｜张柏芝IG转黑头像  连发悲伤限时动态  低调悼前老爷
影视圈
13小时前
星岛申诉王｜公审好姊妹封 $1,000人情 新娘：想叫佢Payme补差额
星岛申诉王｜瑰丽酒店摆酒好姊妹封 $1,000人情 新娘网上公审：想叫佢Payme补差额
申诉热话
3小时前
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
01:29
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
影视圈
18小时前
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
2026-07-19 21:00 HKT
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
20小时前
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
影视圈
22小时前
世界杯2026｜阿根廷输波后动粗 FIFA确认展开调查。美联社
世界杯2026｜阿根廷输波后动粗 FIFA确认展开调查
足球世界
6小时前