多图│屯门公路城巴自炒撞栏 车窗爆裂10人伤 车长涉危驾被捕

今(21日)早上近9时，屯门公路往九龙方向近碧堤半岛对开，一部由屯门往铜锣湾的952P路线城巴疑失控自炒撞栏，车窗爆裂，车内1男9女乘客受伤，主要为下层乘客，其中有6人被玻璃鎅伤，救护员即场为他们包扎，而上层约10多名乘客没有受伤，稍后转乘另一部城巴离开。警方经调查后以涉嫌「危险驾驶」拘捕城巴64岁姓凌车长，案件将交由新界南交通意外调查队第五队接手跟进。

城巴发言人回复查询时表示，周二（7月21日）上午约9时，城巴一辆952P号线往铜锣湾方向的巴士，于屯门公路涉及一宗交通事故，初步10名乘客受轻伤。

城巴向受事故影响的乘客致以慰问，公司已即时派员于事故现场及医院跟进事件，并会全力配合警方调查事故成因。城巴已即时暂停涉事车长驾驶职务。

运输署宣布，因交通意外，屯门公路(往九龙方向)近深井的部份行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。现时上址交通繁忙。