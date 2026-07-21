珍惜生命│荃湾川龙27岁男烧炭轻生 父亲发现惜太迟
更新时间：09:00 2026-07-21 HKT
发布时间：09:00 2026-07-21 HKT
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今(21日)早上7时28分，一名27岁青年在其位于荃湾川龙的村屋内烧炭自杀，其父亲发现慌忙报警求助，救护员接报到场，经检验后证实事主已当场不治。警方正调查其轻生原因。
其间到场救护车因入村路窄，左车身上落客位置撞到石头而轻微损毁，无人受伤。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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