珍惜生命｜东涌满东邨15岁少年堕楼 当场不治

大屿山有少年堕楼轻生。今日（21日）凌晨零时许，警方接获满东邨满顺楼的保安员报案，指发现一名少年倒卧在大厦对开，怀疑他从高处堕下。

警方及救援人员接报到场，发现少年倒挂于满顺楼对开一棵树上，消防员于是将他救下，但少年已当场死亡。警方经调查后证实死者是东涌一间学校的中二学生，并于死者手机内发现遗书，相信事发时他独自于满顺楼单位的房间内，乘家人熟睡不察，打开窗户一跃而下。

据了解，少年受生活问题困扰，感到不开心而寻短，其死因有待验尸后确定。案件列作「有人从高处堕下」，由大屿山南分区警署杂项调查队跟进。

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