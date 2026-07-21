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珍惜生命｜东涌满东邨15岁少年堕楼亡 现场不治

突发
更新时间：04:18 2026-07-21 HKT
发布时间：04:18 2026-07-21 HKT

大屿山发生堕楼事件。今日（21日）凌晨零时1分，警方接获满东邨满顺楼保安报案，指发现一名少年倒卧大厦对开，怀疑从高处堕下。

警方及救援人员接报到场，少年现场被证实死亡。警方经初步调查，相信少年从上址一个单位堕下，并于现场检获遗书。少年死因有待验尸后确定。警方正调查事件。

据了解，有人疑因生活问题感到不开心，最终寻短。

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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