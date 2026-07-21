筲箕湾停水｜网传片段见工人冒水流抢修 网民：「辛苦晒、无名英雄」・有片

筲箕湾道与新成街交界一条18吋食水管道昨日（19日）突然爆裂，导致筲箕湾一带食水供应受阻，部分居民及商户受影响。经水务署人员通宵抢修后，区内食水供应于周一（20日）上午约11时陆续恢复。

周一晚上网上流传一段片段，怀疑拍摄到水管爆裂后工人抢修的情况。片中可见，多名身穿反光背心的工作人员在路面一个疑似爆裂水管位置附近工作，现场大量水流涌出，水花不断向外喷溅。

片段所见，至少3名工人在一个疑似水渠位置进行抢修，其中一名工人尝试以一块路牌遮掩出水位置，惟水流仍不断喷出。有人蹲在坑位附近处理，其他工作人员则在旁协助。

期间，一名负责抢修的工人背部不断被水射中，之后向在场同事表示：「关水吖、关咗佢吖」。拍摄片段人士则在旁称「修螺丝、修喉码」，其后片段结束。

片段流传后引起网民讨论，不少人向参与抢修的工作人员表示谢意，留言指「辛苦晒，师傅」、「辛苦晒所有工作人员抢修」，亦有人表示「多谢佢哋我才有得用水，感激」，形容一众前线人员是「无名英雄」。

不过，亦有网民关注片段中工人的工作环境，质疑抢修期间是否已采取足够安全措施，希望相关部门在处理突发事故时，同时保障前线工人的工作安全。

水务署表示，部分地区因地势较高，或位处供水网末端，可能需要较长时间恢复供水。署方晚上就事故造成市民不便表示歉意，并感谢市民谅解。

水务署又交代，今次抢修面对多项挑战，包括现场环境、供水安排及工程处理等「五高」因素，并提出未来改善措施，包括向立法会申请拨款，建构「智能供水压力管理系统」，以提升供水系统的监察及管理能力。