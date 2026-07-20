中环证券行投资经理挪用公司户口炒股 蚀5000万元被捕

周一（20日）晚上9时许，警方接获中环德辅道中19号环球大厦一证券公司的女董事报案，指一名男职员疑「穿柜桶底」，在未获授权下擅自取用公司的户口作投资，消息指损失高达5000万元。警员接报到场，经调查后列作「盗窃」案，拘捕一名26岁姓袁男子。

消息称，被捕人任职涉事证券交易公司的投资交易员仅约6个月，职级是公司投资经理。事发于今年1月9日至7月20日，其间被捕人涉嫌未经公司授权及同意下代表公司及使用公司资产进行投资。其后由于股票价格下跌，导致该证券公司出现损失。事件在公司进行审计及查帐时揭发，36岁姓王公司女董事于是报案。

警方表示，昨晚接获中区德辅道中一公司女职员报案，指一名男职员怀疑未经授权以公司帐户内约5000万元投资股票，确实损失有待点算。人员接报到场，拘捕该名26岁姓袁本地男职员，涉嫌盗窃。被捕人现正被扣留调查。中区警区重案组正跟进案件。