Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中环证券行投资经理挪用公司户口炒股 蚀至少5000万元被捕

突发
更新时间：09:45 2026-07-21 HKT
发布时间：22:57 2026-07-20 HKT

周一（20日）晚上9时许，警方接获中环德辅道中19号环球大厦一证券公司的女董事报案，指一名男职员疑「穿柜桶底」，在未获授权下擅自取用公司的户口作投资，消息指涉及款项至少达5000万元。警员接报到场，经调查后列作「盗窃」案，拘捕一名26岁姓袁男子。

消息称，被捕人任职涉事证券交易公司的投资交易员仅约6个月。事发于今年1月9日至7月20日，其间被捕人涉嫌未经公司授权及同意下代表公司及使用公司资产进行投资。其后由于股票价格下跌，导致该证券公司出现损失。事件在公司进行审计及查帐时揭发，36岁姓王公司女董事于是报案。

警方表示，昨晚接获中区德辅道中一公司女职员报案，指一名男职员怀疑未经授权以公司帐户内约5000万元投资股票，确实损失有待点算。人员接报到场，拘捕该名26岁姓袁本地男职员，涉嫌盗窃。被捕人现正被扣留调查。中区警区重案组正跟进案件。

最Hit
再有港人在日本自驾出车祸。NyanropS@X
00:38
北海道富良野两车迎头相撞致1死5伤 消息：死者为53岁港妇
即时国际
5小时前
苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念
02:01
苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念
影视圈
6小时前
谢贤离世家人低调「院出」火化 霆锋急返港送别 遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
01:10
谢贤离世｜家人低调「院出」火化 生前遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
医生教室
12小时前
1亿六合彩︱暑期金多宝搅珠结果出炉 即睇亿元幸运儿系咪你！
00:27
1亿六合彩︱暑期金多宝搅珠结果出炉 即睇亿元幸运儿系咪你！
社会
2小时前
苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我
10:42
苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我
影视圈
4小时前
汇恒整合第一击引大反差 涉7大部门 恒生高层掌6个 汇丰主管反需汇报｜独家
汇恒整合第一击引大反差 涉7大部门 恒生高层掌6个 汇丰主管反需汇报｜独家
商业创科
5小时前
谢贤离世丨胡枫抱恙拒谈故友 《四个小生》因四哥掴曾江变热话 曾约定到对方灵前留一吻
谢贤离世丨胡枫抱恙拒谈故友 《四个小生》因四哥掴曾江变热话 曾约定到对方灵前留一吻
影视圈
5小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
准风暴「红霞」即将形成？天文台料本周后期入南海北部 周日离岸高地最高7级风 AI最新路径集体「北调」
01:28
准风暴「红霞」即将形成？天文台料本周后期入南海北部 周日离岸高地最高7级风 AI最新路径集体「北调」
社会
11小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
6小时前