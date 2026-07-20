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筲箕湾停水｜水务署交代「五高」挑战及三大改善方案 预告将向立法会申拨款

突发
更新时间：22:28 2026-07-20 HKT
发布时间：22:28 2026-07-20 HKT

筲箕湾道与新成街交界昨日（7月19日）发生的水管爆裂事故，经工程人员通宵抢修后，筲箕湾一带食水供应已于今日（20日）上午近11时陆续恢复。水务署今日晚上表示，对于事故造成市民不便深表歉意，并感谢市民谅解。水务署又交代抢修过程中的「五高」挑战；以及未来改善措施，包括将向立法会申请拨款，建构「智能供水压力管理系统」。

抢修过程曲折 风雨下两度关掣抢修

水务署表示，今次涉及事故的是一条位于筲箕湾道与新成街交界、直径450毫米的老旧铸铁食水水管。由于水管隐蔽于地下公用设施下方，且漏水经地下流失而未有涌出路面，致使未能及早察觉。加上老旧铸铁物料较为脆弱，即使现场已设有水压传感器，水管仍可能在无征兆下突发爆裂。

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工程团队昨晚在恶劣天气及风雨下通宵工作，期间需要保护周边复杂的地下公用设施，同时亦受到附近电车路轨影响，增加了工程难度。署方曾于今日凌晨5时30分一度完成修复并恢复供水，惟其后发现新旧喉管接驳处有轻微渗漏。为审慎起见，团队再次关上水掣提速抢修，最终于上午近11时全面修复并陆续恢复供水。

地势引致供水「五高」挑战 

水务署指出，香港山丘多、地势起伏大，令整个供水网络面对独特的「五高」挑战：

  • 高压供水：需高压输水至高地及管网末端，增加水管承受压力；
  • 高密集地下设施：纵横交错的地下管网与设施极为复杂；
  • 高龄水管老化：老旧石棉水泥及铸铁水管老化后极易脆裂；
  • 高盐度腐蚀：高盐度加速咸水水管的腐蚀与渗漏；
  • 高人口密度：高密度人口意味着工程对市民出行影响大，爆管影响范围亦极广。

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三大长远解决方案

为从根本解决水管老化问题，水务署公布提出三点长远解决方案。其一为加快更换及修复水管：本财政年度用于更换及修复水管的预算开支，将比去年增加超过50%。目前正在进行的水管改善工程约50公里，另有约40公里工程预计于今年底开展。署方将检视筛选条件，优先处理石棉水泥、铸铁及高腐蚀风险等较高风险的水管。

其二为推行智能动态减压：署方计划于本财政年度向立法会申请拨款，建构「智能供水压力管理系统」。系统将利用实时传感器、人工智能和大数据分析，在深宵等离峰时间动态调节水压，降低爆管风险。若获立法会支持，工程预计最快于2027年第一季展开，目标5年内分阶段完成，涵盖范围包括今次事发管网。

其三为提升「智管网」功能：署方正扩大并提升「智管网」实时传感器及数据传输功能，相关工程将于今年年中至明年年中分阶段完成，进一步加强渗漏监测能力。

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