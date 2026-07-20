Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜马鞍山19岁青年堕楼亡 疑生活问题不开心 

突发
更新时间：22:10 2026-07-20 HKT
发布时间：22:10 2026-07-20 HKT

今日（20日）下午5时许，一名19岁姓黄青年向朋友透露轻生念头后便告失踪，友人随即向警方报案。救援人员到青年位于马鞍山锦英苑的寓所调查，发现他倒卧大厦对开花槽，昏迷不醒，遂将他送往威尔斯亲王医院抢救，其后被证实死亡。

警方经初步调查，相信青年从上址一厨房堕下，于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。消息指，青年疑因生活问题不开心。
 

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

最Hit
谢贤离世享年89岁 谢霆锋急返港尊重遗愿低调处理后事丨独家
01:37
谢贤离世享年89岁 谢霆锋急返港尊重遗愿低调处理后事丨独家
影视圈
7小时前
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
影视圈
3小时前
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
01:29
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
影视圈
6小时前
谢贤离世｜谢霆锋谢婷婷悲发声明赞父亲成就非凡 霆锋吁不要为四哥哭：记住他完美身影就够
00:56
谢贤离世｜谢霆锋谢婷婷悲发声明赞父亲成就非凡 霆锋吁不要为四哥哭：记住他完美身影就够
影视圈
6小时前
谢贤离世丨四哥4月最后露面现身山顶叹咖啡 坐轮椅撑拐杖身形消瘦仍不失巨星风范
01:37
谢贤离世丨四哥4月最后露面现身山顶叹咖啡 坐轮椅撑拐杖身形消瘦仍不失巨星风范
影视圈
7小时前
谢贤离世丨89岁四哥生前状况曝光 屡传健康亮红灯 医生教留意「面部9大变化」提早预防中风危机
谢贤离世丨89岁四哥生前状况曝光 屡传健康亮红灯 医生教留意「面部9大变化」提早预防中风危机
保健养生
7小时前
谢贤离世丨《杀出个黄昏》拍档林家栋低调发声 蔡卓妍公开珍贵合照谨记四哥人生智慧
谢贤离世丨《杀出个黄昏》拍档林家栋低调发声 蔡卓妍公开珍贵合照谨记四哥人生智慧
影视圈
4小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
7小时前
谢贤离世丨TVB昨晚重播《少林足球》成最后致敬 网民难过不舍四哥谢贤：强雄成绝响
谢贤离世丨TVB昨晚重播《少林足球》成最后致敬 网民难过不舍四哥谢贤：强雄成绝响
影视圈
4小时前
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
影视圈
10小时前