珍惜生命｜马鞍山19岁青年堕楼亡 疑生活问题不开心 

今日（20日）下午5时许，一名19岁姓黄青年向朋友透露轻生念头后便告失踪，友人随即向警方报案。救援人员到青年位于马鞍山锦英苑的寓所调查，发现他倒卧大厦对开花槽，昏迷不醒，遂将他送往威尔斯亲王医院抢救，其后被证实死亡。

警方经初步调查，相信青年从上址一厨房堕下，于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。消息指，青年疑因生活问题不开心。



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