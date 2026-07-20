珍惜生命｜马鞍山19岁青年堕楼亡 疑情困轻生
更新时间：22:10 2026-07-20 HKT
发布时间：22:10 2026-07-20 HKT
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今日（20日）下午5时许，一名19岁姓黄青年向朋友透露因感情问题萌死念后便告失踪，友人随即向警方报案。救援人员到青年位于马鞍山锦英苑锦悦阁的寓所调查，发现他倒卧大厦对开花槽，昏迷不醒，遂将他送往威尔斯亲王医院抢救，其后被证实死亡。
警方经初步调查，相信青年从上址一厨房堕下，于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。初步调查怀疑死者因感情问题自杀。警方在死者家中发现遗书，案件交由马鞍山警区杂项调查队接手跟进。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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