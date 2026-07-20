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筲箕湾停水｜抢修后部分居民称仍水弱 水车水箱入夜继续留守备用

突发
更新时间：22:05 2026-07-20 HKT
发布时间：22:05 2026-07-20 HKT

筲箕湾道与新成街交界一条18吋食水管道昨日（19日）突然破裂，引致筲箕湾一带突发食水供应受阻，区内居民及商户顿失食水，叫苦连天。经过水务署人员连续一多天的全力抢修，筲箕湾一带的食水供应于今日（20日）上午近11时陆续恢复。不过仍有居民表示大厦水弱，水务署水车及水箱至入夜继续留守现场，以备居民不时之需。

水务署较早前提到，部分地区因地势较高（例如明华大厦）或位处供水网末端（例如金华街一带），可能要较后时间才能恢复供水。记者到晚上再到筲箕湾了解，大部分楼宇已恢复供水，工人陆续撤走水箱；亦有数座大厦怀疑因水弱，外面继续停泊水车水箱备用。

其中在东大街，有东兴大厦居民反映，水龙头水流依然偏弱、甚至「好似一条线」，傍晚煮饭时间有10多名居民落楼取水，但现场水箱充足，因此不用轮候。

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水务署强调，供水初期署方会继续为有需要市民及商户提供适切协助，包括加派人手向上址一带食肆搬送食水。

署方提醒，由于水管内食水在恢复供水时，有机会含有较多空气而形成大量气泡，个别用户的用水在恢复供水初期可能呈奶白色，或出现稍为混浊的情况，此乃正常现象。

署方建议，用户可以先移除水龙头隔筛，并持续开启水龙头数分钟，待水质回复清澈再装回隔筛；另外用户可以让食水在容器中静止一会，待气泡消散后，食水便会回复清澈。

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