天眼直击｜土瓜湾解款车天雨下失控 撼回收舖险撞途人 惊险画面曝光

土瓜湾今日（20日）发生一宗惊险的交通意外。网上流传一段天眼片段，片中见到一辆解款车缓缓铲上行人路，再撞向一间废铁回收舖的大闸。当时路面上有数名途人举伞步行，幸解款车的车速不算太快，仅与途人擦身而过，未有酿成伤亡。

片段长约50秒，左上方显示事发时间为今日中午12时02分。片中见到，当时正下著雨，路上有少量车辆驶过及途人撑伞步行。一辆闪着「死火灯」的解款车在土瓜湾浙江街行驶，并从画面右方驶出，缓缓横越两条行车线，斜斜冲向对面行人路。

解款车其后铲上行人路，并撞向一间废铁回收舖放在门外的铁笼后，再冲向大闸位置，发出「嘭」一声的巨响，吓得回收舖的两名职员立即「弹起」。此外，解款车的车速不算太快，仅与途人擦身而过，未有酿成伤亡。一名解款员其后跑向解款车，登车检查，片段就此结束。

多名网民怀疑当时解款车上没有司机，亦估计解款员落车时是否未有拉实手掣，最终导致解款车溜前，「我估佢架车坏咗极力子，拉实咗但架车极力子跳轨锁唔实」、「无拉手制」、「试紧无人驾驶安全送钱系统」、「解款车无人留守已经严重违反公司守则」、「佢一早打晒死火灯话你知啦」。

警方表示今日中午12时35分接获报案，指一辆解款车沿土瓜湾浙江街往旭日街方向行驶，至宝德大厦对开时疑天雨路滑自炒，撞向一间废铁回收舖的大闸，警方接报到场调查，证实事件中无人受伤。