Save Lily｜非常父母今去信瑞典法院 投诉社福局违约羁留Lily

被外界称为「非常父母」的曾先生及关小姐，早前涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」被警方拘捕，日前两人到警署转担保。今日（20日）二人向《星岛头条》表示，今午接获入境处旅行证件及国籍（申请）组职员的来电交代入境处与瑞典移民局的交涉情况。他们指入境处一直透过香港驻伦敦经济贸易办事处及中国驻瑞典大使馆向瑞典移民局了解二女Lily遣返令的执行情况，但未得到瑞典当局的回复，承诺会积极跟进事件。

另外，曾先生及关小姐称早前要求北雪坪区域法院就转移Lily抚养权的官司展开聆讯及开除强加律师，但当地法院并未回复，而Lily的保护令及接触禁令自2024年3月1日由行政法院通过至今，未有再获法院覆核，以及遣返令通过终审22个月仍未执行，遂在今日以书面形式向北雪坪区域法院投诉瑞典社福局及移民局违反《公约》第9条对Lily实施任意羁留，要求法院宣告瑞典社福局及移民局违法。