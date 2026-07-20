上环MMA｜私家车司机伸手出窗挑衅 的士司机踢车推撞还击 双双被捕

上环发生一宗街头MMA事件，一名男子驾驶BYD私家车等灯期间，突然伸手出窗挑衅，后方的的士司机情绪激动，落车上前理论并伸脚踢向BYD，未几两人更大打出手。警方表示两名司机同告受伤送院，双双涉嫌「在公众地方打斗」被捕。

近日网上流传两段车cam影片，片段左下方显示事发日期为7月8日早上9时05分，地点为皇后街与皇后大道西的灯位。当时一辆BYD私家车驶至并停下等灯位，其间司机举起手指挥动，疑似指骂其他人，大约数秒后一名身穿蓝色上衣的男子靠近，与BYD司机发生争执。

当时两人情绪激动，BYD司机开门欲上车离开，惟蓝衫男子用手关上BYD车门并起脚踢车，BYD司机亦不甘示弱，用双手大力推蓝衫男令他后退两步，双方随即大打出手。

警方表示7月8日早上9时10分接获一名男子报案，指自己遇袭被打。警员到场调查，相信私家车切线，其后与后方的的士司机发生冲突。的士54岁姓梁男司机颈及面部擦伤，而私家车41岁姓方男司机脚和嘴擦伤，背部受伤，两人由救护车送往玛丽医院治理，均涉「在公众地方打斗」被捕，案件交由西区警区刑事调查队第一队跟进。

