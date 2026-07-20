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观塘工厦检可卡因K仔 29岁男涉贩毒被捕明提堂

突发
更新时间：14:39 2026-07-20 HKT
发布时间：14:39 2026-07-20 HKT

观塘警区反三合会行动组人员经深入调查后，上周六(18日)晚上在区内进行打击毒品行动。人员经深入调查及情报分析后，在四山街一工业大厦截查一名可疑男子及搜查其在上址的单位，并在单位内检获约55.2克怀疑可卡因、39.8克怀疑氯胺酮、209粒怀疑依托咪酯烟弹及一批毒品包装工具。人员以涉嫌「贩运危险药物」拘捕该名29岁姓温本地男子。该名被捕男子将被暂控一项「贩运危险药物」罪，案件将于明日（21日）上午在观塘裁判法院提堂。

警方展示检获的毒品。
警方展示检获的毒品。


警方重申，根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁。警方呼吁市民切勿以身试法。

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