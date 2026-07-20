珍惜生命｜何文田爱民邨男子堕楼 当场不治
更新时间：14:41 2026-07-20 HKT
发布时间：14:41 2026-07-20 HKT
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何文田有人堕楼死亡。今日（20日）下午1时28分，爱民邨一名男子由高处堕下，倒卧在德民楼对开，不省人事。救援人员到场，发现男子已当场死亡。警方正调查其身份及事故原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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