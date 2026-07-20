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筲箕湾停水│停水一役历时28小时 居民闹爆「BB冇水开奶 」

突发
更新时间：13:45 2026-07-20 HKT
发布时间：13:45 2026-07-20 HKT

筲箕湾道与新成街交界，昨（19日）因一条18吋食水管道破裂，造成筲箕湾一带突发食水供应受阻，区内居民及商户大受影响，叫苦连天。水务署人员抢修一日多，今日（20日）早上11时前陆续恢复食水供应，其中筲箕湾道15至31号兴祥大楼居民表示已恢复供应食水，但仍未有咸水冲厕。新成街一带食肆员工亦表示，食水已恢复，赶及应付午市所需。

相关新闻：筲箕湾停水︱水务署：铸铁食水管渗漏 料1万户受影响

今次筲箕湾大停水引起区内居民不满，纷纷在社交平台留言闹爆，有居民呻没食水给婴儿开奶，超市的樽装水又被抢光。有妈妈网民留言「请问有冇水可唔可以俾B B冲奶粉用？屋企有B B，屋企附近嘅樽装水卖晒啦！唔知点算好！」又有网民指「现在筲箕湾道的兴祥大厦同时没有食水和咸（咸）水用，请问d老人家可以点算？能否尽快抢修？」，「好多老人家在家好徬徨，老人院员工亦好辛苦。」

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