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内地抵港报称载塑胶餐盒货柜 海关揭藏走私另类吸烟产品市值约1200万元

突发
更新时间：12:39 2026-07-20 HKT
发布时间：12:39 2026-07-20 HKT

香港海关于6月29日在屯门内河船码头海关验货场检获大批怀疑走私另类吸烟产品，估计市值约1200万元。海关当日透过风险评估，抽查一个从内地抵港、报称载有塑胶餐盒的四十呎货柜。经检查后，海关人员在货柜内检获64486件怀疑走私另类吸烟产品。案件仍在调查中，不排除会有人被捕。

海关在屯门内河船码头海关验货场检获大批怀疑走私另类吸烟产品。图示其中一件检获的另类吸烟产品。
海关在屯门内河船码头海关验货场检获大批怀疑走私另类吸烟产品。图示其中一件检获的另类吸烟产品。
海关在屯门内河船码头海关验货场检获大批怀疑走私另类吸烟产品。图示其中一件检获的另类吸烟产品。
海关在屯门内河船码头海关验货场检获大批怀疑走私另类吸烟产品。图示其中一件检获的另类吸烟产品。

海关会继续透过风险评估和情报分析，严厉打击各类型走私活动。走私属严重罪行，根据《进出口条例》，任何人输入或输出未列舱单货物，一经定罪，最高可被判罚款二百万元及监禁七年。

市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑走私活动。

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