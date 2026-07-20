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筲箕湾停水︱食水暂停超过1日 抢修工程一再延迟 上午11时前终陆续恢复供水

突发
更新时间：12:51 2026-07-20 HKT
发布时间：12:36 2026-07-20 HKT

筲箕湾一带大范围停水超过一日，水务署证实新成街交界有地下喉管破损导致，经抢修后原本于今晨（20日）5时30分完成工程，未料其后再发现喉管接驳位渗漏需要修补，结果令恢复供水的时间一再推迟。至今日早上近11时，维修工程终于完成，筲箕湾一带包括筲箕湾道及筲箕湾东大街，各受影响屋苑及楼宇陆续恢复供水。

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中午时分，水务署在facebook专页「滴惜仔」表示，筲箕湾道与新成街交界的紧急水管维修工程现已完成，筲箕湾一带（包括筲箕湾道及筲箕湾东大街）的食水供应亦已于上午近11时陆续恢复。部分地区因地势较高（例如明华大厦）或位处供水网末端（例如金华街一带）可能要较后时间（预计一、两小时内）才能恢复供水，该署工程人员正全力跟进。在供水初期，该署会继续为有需要市民及商户提供适切的协助，包括加派人手向上址一带食肆搬送食水。

署方又称，由于水管内的食水在恢复供水时有机会含有较多空气而形成大量气泡，个别用户的用水在恢复供水初期可能呈奶白色或出现稍为混浊的情况，此乃正常现象。该署建议用户先移除水龙头隔筛，并持续开启水龙头数分钟，待水质回复清澈再装回隔筛。另外，用户可以让食水在容器中静止一会，待气泡消散后，食水便会回复清澈。

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今晨水务署曾经表示，筲箕湾道与新成街交界的紧急水管维修工程已于今早5时30分完成，预计筲箕湾一带的食水供应会于早上约6时起陆续恢复正常。惟其后在一度恢复供水后，水务署指工程团队又发现喉管的接驳位置出现渗漏情况，正全力修补，目标在两小时完成工程并尽快恢复食水供应。

不过，至早上9时许，原定争取在两小时完成工程未能达标，水务署解释称工程团队在恶劣天气下进行抢修，而相关喉管旁边亦有一些地下公用设施，令维修工序更复杂及需时。署方再将恢复供水的时间推迟，争取于今日中午前完成工程并陆续恢复食水供应。其间水务署网站一度显示已于早上10时48分恢复供水，之后又改回中午12时，最后修正实际恢复供水时间为早上11时。

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