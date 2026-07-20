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世界杯期间一连三日打击酒驾毒驾 警拘19男女扣6改装车

突发
更新时间：08:28 2026-07-20 HKT
发布时间：08:28 2026-07-20 HKT

警方表示，西九龙总区交通部联同新界南总区交通部执行及管制组人员于世界杯期间，一连3日（17日至19日）在区内主要干道展开代号「追捕者」（QUICKCHASER）的执法行动，打击「酒后驾驶」及「毒后驾驶」等罪行。

行动中，人员共拘捕18名本地男子及1名本地女子（介乎22至56岁），他们分别涉嫌 「贩运危险药物」、「未获授权而取用运输工具」、「藏毒」、 「酒后驾驶」、「停牌期间驾驶」、「拒绝提供呼气样本」、「驾驶时没有第三者保险」及「被通缉人士」。当中，一名38岁本地男子以及一名56岁本地男子涉嫌「贩运危险药物」被捕，他们现正被扣留调查。其余被捕人已获准保释候查，须于8月上旬向警方报到。

另外，交通部人员共发现6辆私家车怀疑曾非法改装或不符合法例规定，违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》。经初步检验后，有关车辆怀疑涉及的改装包括：改装「死气喉」、车尾定风翼突出车身、改装软盘及挡风玻璃破裂等。有关车辆已被扣留在车辆扣留及检验中心待进一步检验。

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